Aggredisce una donna e scaglia due bastoni contro i carabinieri: 34enne in manette

Una rabbia immotivata: i carabinieri di San Martino di Lupari hanno arrestato F.G., 34enne del posto per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie.

I fatti

Tutto ha avuto inizio nella mattinata di venerdì 25 ottobre a Campretto di San Martino di Lupari: erano le 11.20 circa quando l'uomo, senza apparenti motivi, ha aggredito una 68enne, strattonandola e spingendola fino a farla cadere dalla sua bicicletta, poi rubata. Ma per usarla solo per un brevissimo tratto: dopo 300 metri, infatti, il 34enne ha abbandonato la bici e si è introdotto nel giardino dell'abitazione di una 86enne, minacciata a sua volta con due lunghi bastoni trovati per terra. Provvidenziale, in questo caso, l'intervento di un altro uomo che ha assistito alla scena richiamando l'aggressore fino a farlo allontanare per poi chiamare i carabinieri. I quali poco dopo hanno rintracciato il 34enne che però, alla vista dei militari dell'Arma, ha pensato bene di scagliare i due bastoni verso di loro: una volta disarmato e immobilizzato è stato arrestato e condotto in carcere a Padova. Alla donna aggredita, trasportata all'ospedale di Cittadella per le cure del caso, è stata invece riscontrata una frattura branca ischiopubica giudicata guaribile in 45 giorni.