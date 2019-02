Turisti rapinati in centro storico: corpo a corpo con i banditi, si cerca il complice in fuga

Grazie all'intervento di un passante i carabinieri sono riusciti a bloccare un bandito che, nel cuore della notte, ha tentato di derubare due persone.

L'assalto

Sono le 3.45 di giovedì, nella centralissima via Roma una coppia di turisti della Repubblica Ceca passeggia sotto i portici. É molto tardi e per strada non c'è quasi più nessuno. Alle loro spalle arrivano due giovani, probabilmente entrambi stranieri. Cogliendoli alla sprovvista tentano di strappargli le borse. Per la fortuna delle due vittime ad assistere alla scena c'è un passante italiano che ha la prontezza di chiamare il 112 permettendo a una pattuglia di arrivare sul posto tempestivamente.

Il blitz

La coppia di rapinatori è ancora li: per interminabili minuti hanno ingaggiato un corpo a corpo con i due turisti, per nulla intenzionati a mollare la presa dai loro averi. Appena scorgono i militari i due scippatori si danno alla fuga, uno riesce a dileguarsi a piedi nei vicoli, l'altro viene braccato e fermato. É il 30enne Ibrahim Jebali, nato in Tunisia, arrestato in flagranza e condotto nelle celle di sicurezza della caserma.

Il processo e le indagini

I due turisti cechi stanno bene: sono provati e non dimenticheranno facilmente l'incubo vissuto, ma non hanno riportato ferite. Mentre l'arrestato viene identificato scattano le ricerche del complice. Nei prossimi giorni gli inquirenti analizzeranno i filmati delle tante telecamere disseminate in zona per dargli un nome e un volto da confrontare con l'identikit stilato dalle vittime. Jebali giovedì mattina è stato giudicato per direttissima e condannato a un anno e sei mesi. Lunedì sera un episodio analogo si era consumato alla Stanga, dove due giovani studentesse spagnole sono state aggredite da un uomo che, per rubare la borsetta a una delle ragazze, l'ha fatta cadere a terra provocandole una profonda ferita al labbro.