Rapinatore seriale in manette: ha scippato dieci prostitute con la medesima tecnica

Arrestato il "rapinatore delle prostitute": è M.B., 27enne che ha commesso nel territorio padovano tra il 2016 e il 2017 dieci scippi ai danni di altrettante vittime.

Il modus operandi

Arrestato giovedì dai carabinieri di Padova, l'uomo agiva sempre nello stesso modo: a bordo della propria autovettura avvicinava le prostitute straniere e dopo aver contrattato una prestazione sessuale, con il pretesto di farle salire in auto per spostarsi in un luogo appartato, ripartiva a forte velocità strappando loro la borsa contenente denaro ed effetti personali, facendole rovinare a terra e procurando loro in alcuni casi anche lesioni personali. Il giovane è ora detenuto nel carcere di Padova.