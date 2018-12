Intercettato sullo scooter rubato, in manette dopo la fuga e l'aggressione ai carabinieri

Lo hanno intercettato lunedì mattina a bordo di uno scooter rubato e lui per tutta risposta si è lanciato in una disperata fuga prima di aggredire i carabinieri ed essere ammanettato. Ora non potrà allontanarsi dal suo comune di residenza.

L'avvistamento

É bastata una rapida verifica per capire che quel motorino non poteva essere suo: l'Aprilia Beverley su cui si muoveva all'alba della vigilia di Natale apparteneva a un 22enne padovano, che la settimana prima ne aveva denunciato il furto. A quel punto i militari hanno deciso di fermarlo e controllarlo, ma al solo avvicinarsi hanno scatenato la violenta reazione del 25enne marocchino Zakaria El Rhazoui.

Inseguimento e lotta in strada

Erano le 6 quando il giovane nordafricano si è lanciato lungo via Sette Martiri, nella zona Cave a ridosso delle Brentelle, per sfuggire al fermo. Inseguito e raggiunto, ha cercato di picchiare i carabinieri per continuare la sua fuga. Neutralizzato senza aver ferito nessuno, il 25enne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e portato in caserma prima di comparire davanti al giudice per il rito direttissimo. Al termine dell'udienza di convalida gli è stato dato l'obbligo di dimora ad Abano Terme, dove è residente, oltre all'obbligo di rimanere in casa a sera e la notte. Rintracciato il proprietario dello scooter, il mezzo sequestrato gli è stato restituito.