Esce di casa durante la notte: l'aggressione ai militari e la fuga gli valgono le manette

Delle 49 denunce scattate nella provincia euganea nella giornata di martedì una ha colpito D.E., 46enne di Anguillara Veneta sorpreso la notte tra 17 e 18 marzo a Solesino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intervento ad alta tensione

L'uomo è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri mentre si trovava lungo ciale della Libertà. Quando i militari hanno accostato raggiungendolo per verificare perché si trovasse all'aperto nonostante l'obbligo di non uscire di casa, il 46enne si è lanciato contro uno di loro, spingendolo per cercare di buttarlo a terra e guadagnarsi la fuga. Bloccato subito dopo, si è rifiutato di fornire il proprio nome sparando invano di non essere identificato. Arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, è dunque stato trasferito nelle camere di sicurezza della caserma dove ha passato il resto della notte in attesa del processo per direttissima. Al capo d'accusa che gli è valso le manette se ne sono poi aggiunti ulteriori due: D.E. infatti è anche stato denunciato per il rifiuto di dare le proprie generalità e per l'inottemperanza al decreto ministeriale legato all'emergenza Coronavirus.