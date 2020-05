Aggredisce e ferisce due poliziotti dopo essersi arrampicato su un'impalcatura: arrestato

Una mattinata di autentica follia. E paura: la polizia di Stato ha arrestato Vincenzo Scala, noto pregiudicato, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I fatti

È successo intorno alle ore 10.30 di mercoledì 27 maggio in via Daniele Donghi a Padova, piccola strada laterale che da via Niccolò Tommaseo porta in piazzale Stazione: tutto ha inizio quando un passante ferma una pattuglia della Questura informandoli che un uomo si sta arrampicando sull'impalcatura di un cantiere edile sul retro di un palazzo. I poliziotti accorrono, notano che lo "scalatore" ha già raggiunto il tetto e decidono di fare altrettanto passando per le scale interne: una volta giunti in cima provano a capire le intenzioni dell'uomo, il quale però, in evidente stato di alterazione alcolica, per tutta risposta inizia a lanciare loro contro alcuni oggetti, tra cui una borsa frigo rigida, una trave di legno ed alcuni suppellettili appartenenti al personale del cantiere, verso i quali scaglia invece un coltello a lama seghettata. A quel punto i poliziotti decidono di fermarlo e si avvicinano verso l'uomo, che oppone strenua resistenza colpendoli con calci e pugni tanto da provocare ferite giudicate guaribili in cinque giorni. Ammanettato e portato a fatica in strada, è servito l'intervento di un'altra volante per riuscire ad accompagnarlo in Questura, dove è stato anche indagato per porto abusivo d'armi in quanto trovato in possesso di un seghetto di 35 centimetri di lunghezza di cui 18 di lama. Processato per direttissima, Vincenzo Scala è stato portato in carcere: noto soprattutto per reati contro il patrimonio, l'uomo era stato recentemente indagato per danneggiamento aggravato di sei autovetture parcheggiate all’interno del park in via Trieste.