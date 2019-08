Insulta e minaccia i clienti del supermercato, poi si avventa sui carabinieri

Senza alcun motivo se l'è presa prima con una donna e poi con altre persone, salvo poi rifugiarsi dentro il supermercato e avventarsi contro i carabinieri che lo hanno ammanettato.

Insulti e minacce

Succede al Conad di via Ostiala Gallenia, in zona Porta Trento. Sono le 21 di mercoledì, vigilia di Ferragosto, e il negozio è in chiusura. Tra i clienti che escono raggiungendo il parcheggio c'è una donna. Le si para davanti il 44enne romeno Aurelian Bacnasu: non si conoscono, eppure l'uomo la insulta pesantemente e senza motivo. Le grida richiamano l'attenzione di altre persone e quando qualcuno prova a dirgli di smettere lui brandisce un oggetto e volano le minacce.

Il fermo

Uno dei clienti che assiste alla scena chiama i carabinieri che arrivano poco dopo con una pattuglia del Nucleo radiomobile. Nessuno si è fatto male, ma del romeno non c'è più traccia nel parcheggio. Lo trovano dentro il supermercato, è visibilmente agitato. Quando si vede davanti le divise perde nuovamente il controllo. Rifiuta di dire il suo nome, si divincola, colpisce e spintona i militari. Non senza fatica lo immobilizzano e lo trasferiscono in caserma. Qui viene identificato, mentre al supermercato si cerca la spranga o il coltello che ha alzato contro i clienti. L'oggetto non si trova, ma il 44enne viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Si scoprirà poi che ha collezionato diversi precedenti, anche per analoghe scenate e aggressioni.