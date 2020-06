Insulta i militari e li minaccia con i cocci di bottiglia: le schegge colpiscono i passanti

Rocambolesco arresto da parte dei carabinieri di Padova pochi nella notte tra mercoledì e giovedì. Un ragazzo brasiliano ha prima insultato e poi aggredito le forze dell'ordine rischiando di ferire alcuni passanti.

Gli insulti

Sono circa le 23 e nel piazzale antistante la stazione del capoluogo i carabinieri del IV Battaglione di Mestre stanno svolgendo gli abituali controlli sull'ordine pubblico. Li avvicina un ragazzo, è visibilmente ubriaco. Li copre di insulti, poi afferra alcune bottiglie di vetro e le scaglia a terra mandandoli in pezzi. Pezzi che impugna e rivolge contro gli stessi militari minacciandoli. Le schegge di vetro colpiscono anche alcuni passanti, senza ferirli.

L'arresto

Viene richiesto l'intervento dei colleghi di Padova Principale e a quel punto il giovane scappa in direzione di via Tommaseo. Accerchiato, getta a terra e rovescia alcuni cassonetti dei rifiuti, rompe un'altra bottiglia di vetro e non solo ripete le minacce, ma cerca anche di colpire i carabinieri. Viene disarmato e bloccato, attorno ai polsi gli si stringono le manette. In caserma lo identificano in Ruan Ramon Oselladore, è un 19enne brasiliano che vive in città accampandosi in strada. Le accuse sono minaccia e resistenza a pubblico ufficiale; gli valgono l'arresto e una nottata nelle camere di sicurezza. Giovedì mattina sarà il giudice a decidere del suo destino nel corso del rito direttissimo.