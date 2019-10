Scoperto con la droga dentro il bar, l'aggressione gli costa l'arresto

Ha visto i carabinieri presentarsi nel bar, dove si trovava con qualche dose di droga nelle tasche. Sicuro di essere perquisito, pur di riuscire a disfarsene non ha esitato a colpire i militari, finendo però in arresto.

Il controllo

Teatro dell'aggressione a suon di spintoni è stato lo Snack Bar di via Annibale da Bassano, già noto per essere frequentato da pregiudicati e per questo chiuso per due settimane lo scorso maggio. Nella giornata di domenica il locale è stato oggetto di un controllo organizzato dai carabinieri di Padova principale con la collaborazione del Cio di Mestre. Quando le divise sono entrate nel locale vi hanno trovato anche un giovane tunisino. Mohamed Nakkache, 24enne residente in città, si è visto messo alle strette e ha tentato di liberarsi di alcuni piccoli involucri senza dare nell'occhio. Operazione mal riuscita, perché ha attirato ancor più l'attenzione. A quel punto pur di scappare si è gettato contro i militari, che hanno finito per bloccarlo e arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale.