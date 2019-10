Ubriaco al bar, prende a testate i carabinieri. Dopo l'arresto dice di non ricordare nulla

Due pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza. Tanto è servito per contenere gli eccessi di un artigiano padovano di 41 anni protagonista mercoledì sera di una violenta sfuriata a Borgonovo Val Tidone.

Ubriaco e molesto

L'uomo si trovava nella cittadina in provincia di Piacenza per motivi di lavoro. In serata è arrivato al Bar Country dopo aver già alzato il gomito e si è fatto notare infastidendo ripetutamente i clienti e i titolari. Questi ultimi, non riuscendo ad allontanarlo, hanno chiamato i carabinieri. La vista delle divise non ha però che peggiorato la situazione, perché il padovano è andato su tutte le furie lanciandosi sugli uomini della pattuglia di Sarmato, che hanno dovuto chiedere il supporto dei colleghi del Radiomobile di Piacenza.

L'aggressione

Davanti al locale il 41enne, rifiutandosi di consegnare i documenti, li ha insultati e colpiti con calci e testate rischiando anche di ferirsi vista l'evidente ubriachezza. Mentre sul posto interveniva anche un'ambulanza, l'uomo è stato caricato a fatica sulla gazzella e trasferito a Piacenza, dove è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e lesioni personali aggravate. Nella colluttazione infatti un carabinieri è rimasto ferito, rimediando una prognosi di sette giorni.

La direttissima

La mattina successiva il padovano è comparso in tribunale per la direttissima. In sede di processo il suo difensore ha chiesto e ottenuto il termine a difesa e il conseguente rinvio dell'udienza. Fino ad allora è stato sottoposto all'obbligo di firma e davanti al giudice avrebbe affermato di non ricordare nulla di quanto successo a causa dell'ubriacatura.

