Ubriachi e molesti, si scagliano contro i carabinieri: doppio arresto nella notte

Notte turbolenta. E di arresti: una 43enne moldava e un 37enne di Mirano sono finiti in manette per resistenza a pubblico ufficiale.

Campodarsego

Il primo episodio è avvenuto nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 gennaio, all'una circa: i carabinieri di Campodarsego sono intervenuti all'"Anima Caffé" di via Olmo in seguito ad alcune segnalazioni legate a R.S., 43enne moldava che molestava gli avventori in quanto ubriaca. E all'arrivo dei militari dell'Arma la donna, invece di calmarsi, ha dato il peggio di sé prima insultandoli e poi aggredendoli a suon di calci e pugni, senza però provocar loro lesioni. La moldava, arrestata, è stata processata per direttissima.

Noventa Padovana

Il secondo episodio ha invece avuto luogo intorno all'una e mezza all"Hashtag 222", popolare locale in zona Noventana: anche in questo caso i carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei clienti e dei gestori per effettuare dei controlli su J.T., 37enne di Mirano che aveva passato una serata a dir poco alcolica in compagnia di una donna di Vigonza, molestando gli avventori. Una volta giunti sul posto, la sorpresa: alla richiesta delle generalità l'uomo si è letteralmente scagliato contro i militari dell'Arma, senza però causare lesioni anche in questo caso. Il 37enne è stato processato per direttissima: l'arresto è stato convalidato e il miranese ha patteggiato una condanna di 8 mesi.