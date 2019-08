Alterato dall'alcol litiga con gli avventori del bar e si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Una reazione che gli è costata molto cara: A.R., 26enne tunisino irregolare, è stato arrestato dai carabinieri di Padova per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti

È successo intorno alle ore 3.30 della notte tra sabato 10 e domenica 11 agosto a Padova, nel quartiere Guizza: i militari del dipendente nucleo operativo e radiomobile si sono recati in via Monti per sedare una lite nata all'esterno del bar "1999" tra alcuni avventori e il nordafricano. Il quale però, in evidente stato di ebbrezza alcolica, non contento ha opposto resistenza nei confronti dei militari dell'Arma, senza arrecare loro lesioni. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trasferito nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Padova Principale, in attesa del processo per direttissima fissato per la mattinata di lunedì 12 agosto.