Fradicio d'alcol, vandalizza un'auto, minaccia l'ex fidanzata e aggredisce i carabinieri

Non si è fato mancare nulla, tanto da finire in arresto con le accuse di resistenza e violenza. Abdel Hedi Faoudzi, 31enne tunisino, è stato ammanettato mercoledì sera a Caselle di Selvazzano.

Danni e violenze

Ad allertare i carabinieri sono stati alcuni residenti della zona di piazza Carlo Leoni, dove il giovane è arrivato poco dopo le 21. Aveva alzato il gomito, prendendosela con un'automobile parcheggiata in strada a cui ha mandato in frantumi il lunotto. A quel punto le sue attenzioni moleste si sono rivolte verso l'ex fidanzata di vent'anni, che vive a pochi metri di distanza. L'ha insultata e minacciata in modo sempre più veemente fino a quando sono arrivati i carabinieri.

L'arresto

Alla vista dei militari gli è gettato contro cercando di colpirli e dando loro del filo da torcere per bloccarlo. Immobilizzato, stato portato in caserma e identificato. Regolarmente residente a Rubano, Faoudzi è stato accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Illesa la giovane donna.