Rifiuta di sottoporsi all'alcoltest, tenta la fuga e prende a pugni un carabiniere: 31enne in manette

Quando il problema della violazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è il "minimo": F.R., 31enne di Este, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Vescovana per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato per inosservanza dei provvedimenti delle autorità e per il rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcoolemico.

I fatti

È successo nel pomeriggio di sabato 14 marzo: fermato dai militari dell'Arma in via Matteotti, l'uomo - alla guida di una Mercedes - presentava manifesti sintomi di ubriachezza e dopo essersi rifiutato di sottoporsi all'etilometro ha cercato di dileguarsi con forza prima spingendo il capoequipaggio e quindi sferrando alcuni pugni alla schiena dell’altro carabinieri salvo poi venire prontamente bloccato.