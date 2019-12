Dormiva in un camper a Monselice una ricercata su cui pendeva una condanna a 10 anni

Si nascondeva a Monselice all’interno di un camion una ventisettenne su cui pendeva una pena di 10 anni e 10 mesi da scontare. Ad ammanettarla i carabinieri della stazione di Monselice.

L'arresto

La donna Zvezdanka Barbulovic, alias Emihovic Sonita, era destinataria di un ordine di carcerazione emesso per cumolo di pena dalla procura di Rimini per falsa attestazione a pubblico ufficiale, false dichiarazioni e una serie di furti avvenuti tra il 2012 e il 2014 in varie località italiane. La donna è stata ammanettata e portata in carcere a Montorio Veronese.