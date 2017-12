Arrestato giovane spacciatore sorpreso con 10 dosi di droga in Piazzale Stazione

Nel pomeriggio di mercoledì una squadra in borghese della Polizia Locale ha notato e osservato un gruppo di giovani africani che sostavano davanti all’ex Hotel Monaco in Piazzale Stazione. Verso le 17,50 uno di loro (successivamente identificato come I.C. di nazionalità nigeriana, 20 anni, clandestino in Italia) ha recuperato all’interno della serranda di una delle finestre dell’hotel, una bottiglia dalla quale ha estratto numerosi involucri di plastica bianca. Ne ha scelto uno rimettendo gli altri nella bottiglia che ha risistemato nel nascondiglio.

L'OPERAZIONE.

L’uomo si è allontanato verso Viale Codalunga e Piazza De Gasperi, ma dopo pochi minuti è ritornato sui suoi passi. Gli agenti a questo punto lo hanno fermato, hanno recuperato la bottiglia occultata poco prima e lo hanno portato agli uffici del comando. La bottiglia conteneva 10 involucri di plastica bianca ognuno con marijuana, per un totale di 6,44 grammi, mentre la perquisizione dell’uomo ha portato al recupero di 75 euro, probabile frutto dello spaccio. Gli agenti della Polizia Locali hanno quindi proceduto all’arresto, - in questo caso facoltativo- in considerazione del fatto che l’uomo aveva numerose dosi di droga e spacciava in una zona in cui questo reato è particolarmente frequente. Il Pubblico Ministero di turno ha confermato l’arresto e il giovane è comparso questa mattina in Tribunale dove è stato giudicato con rito direttissimo e condannato a 4 mesi di reclusione e 600 euro di multa.