Etti di marijuana in strada e al parco pubblico: lo spaccio in centro non si placa

É di un quarantenne africano ammanettato e 165 grammi di marijuana sequestrati il bilancio dei servizi contro il narcotraffico messi in campo mercoledì dai carabinieri e della polizia in città.

Cessioni al parco

L'arresto è stato condotto dai militari del Nucleo radiomobile e della stazione di Padova principale, che alle 18 stavano pattugliando la zona del parco Europa. Nel giardino pubblico hanno notato l'inconfondibile e fugace scambio tra pusher e cliente, intervenendo e bloccando entrambi. L'acquirente, tunisino di 50 anni, ha consegnato i due grammi di marijuana appena acquistati ed è stato segnalato alla prefettura come assuntore. Peggio è andata allo spacciatore, identificato nel 45enne nigeriano Charity Aguebor, in Italia senza fissa dimora, a cui sono stati trovati addosso altri 24 grammi di sostanza e 235 euro. Accusato di detenzione a fini di spaccio, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza fino alla mattina successiva, quando ha affrontato la direttissima.

Stupefacente nascosto in strada

Due i sequestri messi a segno dagli agenti della questura, che hanno perlustrato l'area tra lo scalo ferroviario e i giardini dell'Arena. Nella tarda mattinata lungo via Diego Valeri, accanto all'area dismessa ex Pp1, sono stati trovati 82 grammi di marijuana nascosti in un anfratto. Scena che si è presentata pressoché analoga poco dopo in piazzetta Gasparotto, dove della stessa sostanza sono stati recuperati altri 83 grammi.