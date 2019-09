Clienti? No, agenti in borghese: 22enne arrestato per spaccio di cocaina

Non ha decisamente scelto le persone giuste per concludere l'affare: La squadra mobile della Questura di Padova ha arrestato nel pomeriggio di lunedì 16 settembre S.S.D., 22enne senegalese senza fissa dimora e pregiudicato per reati inerenti il patrimonio e la persona, per spaccio di sostanza stupefacente.

L'arresto

Per la precisione cocaina: agenti in borghese stavano svolgendo uno specifico servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga nell'area adiacente ai Giardini dell'Arena a Padova quando il giovane, scambiandoli per acquirenti, si è avvicinato proponendo la vendita di quattro dosi di cocaina in cambio di 200 euro. I poliziotti, dopo essersi qualificati, hanno bloccato immediatamente il giovane e lo hanno arrestato, mentre le dosi di sostanza stupefacente (che risultavano contenere 1,66 grammi di cocaina) sono state sequestrate.