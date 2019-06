Rifornivano di droga mezza provincia: in manette i pusher dalle mille cessioni

Dosi a buon mercato, cellulari e auto cambiati continuamente, appuntamenti in luoghi isolati. Così Fatah El Farasy e Jalal Kbadi si sono inseriti nel mondo dello spaccio della Bassa Padovana, succedendo a predecessori illustri come due italiani arrestati lo scorso inverno.

Gli arresti

L'arresto della coppia di nordafricani è scattato martedì pomeriggio quando i carabinieri di Agna li hanno rintraccianti presentandogli l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip. Un provvedimento arrivato al termine di una capillare indagine, che tra fine 2017 e inizio 2019 ha documentato quasi novecento cessioni di droga a centinaia di clienti e che ha portato al penitenziario di Rovigo i due indagati.

I clienti

Proprio le testimonianze di numerosi acquirenti, interrogati dagli inquirenti, hanno permesso di stringere il cerchio attorno a El Farasy e Kbadi. Monselice, Tribano, San Pietro Viminario, Bagnoli, Pozzonovo, Pernumia, Agna, Conselve. Oltre a Solesino e Anguillara, dove risiedono i due stranieri. Questo il loro territorio di spaccio, dove smerciavano cocaina senza disdegnare marijuana e hashish. A procurarsi le dosi visti i prezzi concorrenziali (10 euro per le droghe "leggere", 50 per la coca), erano uomini e donne di ogni età, professione e ceto sociale. Per non farsi scoprire ricevevano le "ordinazioni" al telefono, cambiando spesso numero, e consegnavano la droga incontrando i clienti in zone isolate.

Il carcere

Fatah El Farasy, 33enne di Solesino, e il 31enne Jalal Kbadi di Anguillara, accusati di spaccio, sono ora nel carcere di Rovigo. La coppia ha simbolizamente raccolto l'eredità di altri due spacciatori di peso nella zona della Bassa. A dicembre era stato arrestato il 51enne Luca Banzato, seguito due mesi dopo dal 34enne Fusto Sandano.