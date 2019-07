L'appostamento fuori casa mette in scacco gli spacciatori: due padovani in arresto

La voce che quella coppia di padovani celasse due spacciatori con un notevole giro di clienti si era ormai diffusa nel Piovese. Le indagini dei carabinieri hanno raccolto elementi importanti a loro carico e un controllo a sorpresa ha dato la conferma decisiva. Sono così finiti in manette G.Q., 50 anni, e G.R. di 42.

Il controllo

Dopo averli tenuti sotto controllo, giovedì i carabinieri hanno programmato un appostamento fuori dalla abitazione del 50enne, a Piove di Sacco. Hanno atteso l'arrivo del complice, entrando in azione e fermandolo. Il 42enne aveva addosso 16 grammi di cocaina, la stessa sostanza recuperata nell'abitazione del 50enne. La perquisizione ha infatti permesso di sequestrare altri 6 grammi di stupefacente oltre a tutto il materiale necessario per confezionare le dosi da spacciare. In casa c'erano anche 3.050 euro in contanti, altro elemento che ha dimostrato come i traffici illeciti dei due fossero ben avviati.

Gli arresti

Entrambi sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio. G.R., originario dell'Alta e residente a Trebaseleghe, è stato processato per direttissima e posto ai domiciliari. Venerdì pomeriggio G.Q., che ha già dei precedenti, era invece ancora in attesa della convalida del fermo.