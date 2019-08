Tenta di ingoiare la cocaina per scampare al controllo: si era appena rifornito dal pusher

Se si tratti di un pusher arrivato all'Arcella per rifornirsi dai "colleghi" lo accerteranno le indagini della Squadra mobile della questura. Quel che è certo è che Hamdi Ben Arous è stato arrestato perché trovato in possesso di diverse dosi di stupefacente e ha rischiato la vita per non essere scoperto.

L'appostamento

L'uomo, 34enne tunisino, è stato notato martedì sera in via Agostini, nel rione San Carlo, noto punto di ritrovo di spacciatori. Vi è arrivato a bordo della sua Audi A3 nera e ha puntato dritto verso un gruppo di ragazzi nordafricani nel parcheggio posteriore della galleria San Carlo. Evidentemente non era la prima volta che si incontravano, perché si sono salutati e Ben Arous si è appartato con un minorenne tunisino, noto spacciatore di cocaina. Il ragazzo ha consegnato al 34enne due involucri che quest'ultimo ha controllato attentamente prima di risalire in auto e imboccare via Aspetti. Inseguito dai poliziotti, è stato fermato in via Reni.

L'inseguimento e l'arresto

Mentre si accostavano al finestrino gli agenti si sono resi conto che il tunisino stava cercando di ingoiare un involto di plastica, mentre in mano stringeva un ulteriore sacchetto. Bloccato in tempo, sono stati scoperti 6 grammi di cocaina e 2 di hashish. La droga era divisa in dosi, il che non esclude la possibilità che l'uomo avesse l'intenzione di rivenderla. Qualora avesse ingerito quel quantitativo di cocaina avrebbe però seriamente rischiato la morte nel caso in cui la sostanza fosse stata liberata nel suo organismo. Hamdi Ben Arous è quindi stato arrestato per detenzione a fini di spaccio.