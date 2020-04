In stazione a spacciare nonostante le restrizioni: dalla cocaina alle manette

Bazzicava in una via nota per i traffici di droga, in pieno giorno. Un atteggiamento che ha lasciato pochi dubbi ai carabinieri, impegnati nei quotidiani servizi di controllo contro il contagio ma anche per reprimere lo spaccio.

L'arresto

Hassen Boufeden, 54enne tunisino residente a Padova, è stato notato martedì poco dopo le 13 lungo via Bixio, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Quando i militari del Nucleo radiomobile lo hanno fermato chiedendogli i documenti lo hanno anche perquisito, trovandogli addosso un grammo di cocaina e 40 euro in contanti ritenuti provento di alcune cessioni di droga effettuate poco prima. Mentre lo stupefacente e in denaro finivano sotto sequestro, il nordafricano veniva ammanettato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio. L'autorità giudiziaria ha poi disposto che fosse rimesso in libertà.