Tunisini irregolari offrono cocaina a militari in borghese: arresto e processo per direttissima

Droga ai militari in borghese, e scattano le manette: arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e processo per direttissima per A.L. e N.I., due tunisini di 34 anni entrambi irregolari.

I FATTI

È accaduto in via Belzoni, a Padova, alle ore 02.00 circa: in quell'occasione i due nordafricani privi di permesso di soggiorno sono stati arrestati dopo che avevano offerto un involucro contenente 0,46 grammi di cocaina ai militari del nucleo operativo radiomobile, presentatisi in abiti civili. La successiva perquisizione ha consentito ai carabinieri di rinvenire 320 euro, provento della pregressa attività illecita.

ARRESTO E PROCESSO

I due arrestati sono stati poi condotti nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Padova in attesa del processo per direttissima, fissato per oggi.