L'incontro tra pusher e cliente sotto gli occhi degli agenti: spaccio di cocaina in pieno giorno

Un incontro in strada, nel popoloso quartiere della Guizza. Uno scambio fugace e due uomini che in pochi secondi si allontanano in direzioni diverse. Particolari che non sono sfuggiti agli agenti di pattuglia e che hanno portato all'arresto di Kheireddine Romdhani.

Lo scambio sospetto

L'uomo, tunisino di 44 anni, è accusato di detenzione a fini di spaccio. Lo hanno notato lunedì mattina gli agenti della Squadra mobile lungo via Guizza, insieme a un uomo italiano poi rivelatosi suo cliente. L'incontro tra i due è durato pochi secondi, giusto il tempo di un fugace passamano. A quel punto i poliziotti hanno bloccato entrambi, facendosi consegnare dall'italiano le cinque dosi di cocaina appena comprate, tre grammi in totale, e dal tunisino i 210 euro ricevuti per la droga.

La perquisizione

Ne è seguita una perquisizione nell'abitazione dello straniero, dove oltre a un bilancino di precisione per pesare le dosi sono stati recuperati e sequestrati altri 560 euro proventi dei traffici illeciti dell'uomo. Romdhani è quindi stato trasferito nelle camere di sicurezza della questura dove resta in attesa della convalida del fermo. Il cliente italiano è invece stato segnalato alla prefettura come consumatore di stupefacente.