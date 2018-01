Colto in flagrante mentre vende cocaina: arrestato e giudicato per direttissima

Arresto e processo per direttissima per M.I., nigeriano di 25 anni fermato in piazzale Stazione a Padova per spaccio di sostanza stupefacente.

LA DINAMICA

Il nigeriano è stato colto in flagrante dai carabinieri di Noventa Padovana mentre era in procinto di cedere un involucro contenente un grammo di cocaina ad un ragazzo di 26 anni di Abano Terme. Lo spacciatore è stato portato in camera di sicurezza e processato per direttissima nella mattinata odierna, mentre il giovane aponense è stato segnalato alla prefettura come consumatore abituale.