Rifornimento di droga in strada: compra 450 euro di cocaina sotto gli occhi della polizia

L'incontro e i gesti sono stati eloquenti, le prove raccoltà ancor di più. É finito in manette per detenzione a fini di spaccio Abdelkerim Saanouni, scoperto a vendere cinque grammi di cocaina a un italiano.

La compravendita

L'incontro è avvenuto a Selvazzano Dentro, in strada, dove il 43enne tunisino ha affiancato in scooter l'auto parcheggiata con a bordo il cliente. Poche parole, uno scambio furtivo ed entrambi sono ripartiti. Il primo a essere fermato pochi metri dopo dagli agenti della Squadra mobile è stato l'acquirente, che ha dovuto consegnare i cinque grammi di cocaina appena comprati. Subito dopo è scattato il controllo anche nei confronti del pusher, che aveva ancora addosso i 450 euro racimolati poco prima. La perquisizione nella sua abitazione in paese non ha che aggravato la posizione di Saanouni, già noto spacciatore. In casa, dentro un giubbotto piegato e riposto nell'armadio della camera, c'erano un bilancino di precisione e altri 1.500 euro, tutto materiale sequestrato assieme allo stupefacente. Il tunisino è quindi stato arrestato.