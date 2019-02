Spacciatore e cliente, affari alla luce del sole: la dose di cocaina vale l'arresto

La droga che aveva addosso e l'averla spacciata sotto gli occhi dei carabinieri sono valsi le manette a un nordafricano fermato nella zona dell'ospedale militare.

Lo scambio decisivo

Il blitz è scattato nel momento in cui è avvenuta la compravendita. I militari del Nucleo radiomobile di Padova si trovavano nelle vicinanze di via Beato Pellegrino per un servizio mirato contro il traffico di droga e già da qualche minuto stavano tenendo sotto osservazione un marocchino. All'altezza di via Pietro Canal l'uomo è stato avvicinato da un giovane padovano: un incontro di pochi secondi, ma inequivocabile.

La perquisizione e l'arresto

Quando i carabinieri si sono avvicinati alla coppia hanno trovato nelle mani del ragazzo il grammo di cocaina appena acquistato e in quelle dello spacciatore la banconota ricevuta in cambio. Il 23enne di Cervarese Santa Croce è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacente, più approfonditi invece i controlli sul pusher che, perquisito, ha consegnato una decina di altre dosi di cocaina e 80 euro in contanti. Salem Benali, 46enne nato in Marocco ma domiciliato in città, è stato arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio.