Deve finire di scontare un anno e 11 mesi per spaccio: arrestato dalla polizia

Mancavano ancora un anno e undici mesi da scontare: la Squadra Mobile della polizia ha arrestato un 38enne per reati in materia di stupefacenti.

L’arresto

Nel pomeriggio di martedì 21 luglio in via Ugo Foscolo la Squadra Mobile ha rintracciato e arrestato un 38enne cinese, con regolare permesso di soggiorno. L’uomo è pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti e deve ancora scontare un anno e undici mesi di reclusione per spaccio. L’ordine di carcerazione era del Gip del tribunale di Milano.