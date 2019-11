Spacciava a decine di giovani, ventenne finisce agli arresti domiciliari

Da agosto avrebbe rifornito di stupefacente numerosi ragazzi, soprattutto di Legnaro. Un vero e proprio giro di spaccio messo in piedi da un ventenne già noto alle forze dell'ordine, ora ai domiciliari.

Le indagini e l'arresto

Lo ha deciso la procura della Repubblica presso il tribunale di Padova, emettendo un'ordinanza di custodia cautelare notificata martedì dai carabinieri di Legnaro a Tommaso Balduino. Gli inquirenti hanno raccolto a suo carico prove significative, ricostruendo nei dettagli l'attività illecita che andava avanti da diversi mesi, almeno dallo scorso agosto. Il ventenne era solito organizzare le compravendite via cellulare, dando poi appuntamento ai clienti in diversi parchi pubblici di Legnaro, Saonara e talvolta in paesi limitrofi. Proprio fermando a più riprese i clienti, per lo più coetanei del pusher, i militari sono risaliti a Balduino scoprendo che il suo commercio era specializzato nel traffico di marijuana e hashish, che spacciava in quantità contenute ma molto frequentemente. Ulteriori accertamenti sono in corso per ricostruire i canali di approvvigionamento del ventenne e capire se altri fossero attivamente coinvolti.