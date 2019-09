Mossa fatale per un 19enne finito in arresto: a osservarlo c'erano i carabinieri

Si è aggirato per qualche minuto nello spiazzo e poi, convinto di passare inosservato, ha recuperato il bottino. A tenerlo d'occhio c'erano però i militari che hanno fatto scattare le manette.

L'avvistamento

É successo nella giornata di mercoledì, nel corso di un controllo straordinario allestito dal Nucleo radiomobile e dalla stazione di Padova Principale. Le pattuglie si sono concentrate sulla zona che va dai giardini dell'Arena al Portello lungo la passeggiata Miolati, tristemente nota per i fiorenti traffici di droga. In via Vecchio Gasometro all'altezza di piazzale Boschetti, parcheggio e capolinea per i bus turistici, hanno notato il ragazzo nordafricano. Bazzicava da solo in una zona defilata con lo sguardo basso, fino a quando si è chinato recuperando da un anfratto due piccole confezioni. Un gesto inequivocabile, che ha attivato i militari e fatto partire il controllo. Raggiunto il giovane e sequestrati i due involti, si è scoperto il contenuto composto da un grammo di cocaina e uno di eroina. Una quantità modica, ma che per le modalità di recupero ha fatto pensare che il ragazzo fosse un pusher mandato a recuperare una scorta di droga nascosta. H.M., tunisino irregolare 19enne, è quindi stato arrestato per detenzione a fini di spaccio.

Alticcia al volante

I posti di blocco allestiti dai carabinieri di Carmignano di Brenta sulle strade dell'alta hanno invece portato alla denuncia per guida in stato di ebbrezza di un'automobilista padovana. Mercoledì la donna, 45enne, è stata fermata a bordo della sua Fiat Punto nella zona di Grantorto. Sottoposta ad alcoltest è risultata positiva con 1,46, quasi tre volte oltre il limite. Oltre alla denuncia e al ritiro della patente si è anche vista sequestrare il veicolo.