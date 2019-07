Il giro di spaccio fuori dal bar dà nell'occhio: giovane pusher scoperto con i clienti

É bastato un controllo a sorpresa nel locale eletto a punto di ritrovo per lo spaccio, e il giro illecito messo in piedi da G.M. è crollato portando al fermo del giovane padovano.

Le segnalazioni

Ad allertare i carabinieri sono state alcune persone che risiedono tra via Cornara e via Caltana a Villanova di Camposampiero. All'angolo tra le due strade sorge il lounge bar Gondola. Una posizione strategica, prediletta anche da chi con gli avventori del locale non ha nulla a che fare. All'esterno infatti è stato più volte segnalato un viavai sospetto, con molti giovani che si intrattenevano pochi minuti. Gli appostamenti dei carabinieri hanno dato la conferma decisiva: quel luogo (estraneo ai fatti) era diventato la base logistica di un giovane spacciatore della zona.

Prove schiaccianti

Lunedì sera i militari di Pionca si sono presentati nel locale dove, puntualissimo, è arrivato anche il 24enne G.M., il sospettato principe. Lo ha confermato la perquisizione, perché addosso aveva 13 grammi di marijuana e 9 di hashish divisi in dosi, ma soprattutto il fatto che pochi istanti prima avesse contrattato con tre giovani clienti. Nella sua abitazione di Campodarsego sono poi stati rinvenuti altri 5 grammi di ecstasy, un bilancino di precisione e tutto l'occorrente per raffinare e suddividere la droga.

L'arresto

Elementi che hanno portato all'arresto per detenzione a fini di spaccio nei confronti del ragazzo che, fino a ieri incensurato, è stato poi rimesso in libertà. I tre clienti, che avevano tutti addosso modiche quantità di marijuana, sono stati segnalati come assuntori alla prefettura. Si tratta di un 27enne di Santa Maria di Sala, un 26enne di Campodarsego e un 25enne di Villanova di Camposampiero.