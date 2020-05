Dalla cessione delle dosi nei parcheggi dei supermercati alle manette: 24enne arrestato

Dalle singole dosi cedute in strada al "carico" a casa: i carabinieri di Mestrino hanno arrestato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti Y.B.M., 24enne di origini tunisine già noto alle forze dell'ordine.

I fatti

L'attività investigativa si è svolta nell'ultima settimana, durante la quale i militari dell'Arma sono riusciti a documentare varie cessioni di cocaina (in particolare nei parcheggi dei supermercati, per passare inosservati trattandosi di aree frequentate dai clienti dei punti vendita) da parte del nordafricano a favore di persone di età compresa tra i 30 e i 40 anni, per lo più residenti a Mestrino. Ed è proprio nel suddetto comune - per la precisione in piazza Mercato - che è scattato l'arresto nella tarda serata di venerdì 22 maggio: i carabinieri hanno infatti bloccato il 24enne dopo che aveva ceduto una dose di mezzo grammo di cocaina a un connazionale 50enne domicilato a Selvazzano Dentro (e segnalato alla Prefettura di Padova quale assuntore di sostanze stupefacenti). La successiva perquisizione a casa del giovane ha consentito di rinvenire altri 17 grammi di cocaina - già suddivisa in 32 dosi - oltre a 6.200 euro in contanti e un bilancino di precisione nonché numerosi telefoni cellulari utilizzati per l’attività di spaccio. L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’autorità giudiziaria.