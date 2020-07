Pedinano il consumatore e beccano lo spacciatore: 28enne in manette

Non è sfuggito ai controlli della polizia in stazione: arrestato B.O., 28enne irregolare e pregiudicato, sorpreso a vendere droga a un italiano.

Il pedinamento

Continuano i controlli (anche in borghese) della polizia per contrastare lo spaccio nella zona della stazione e non solo. Tanto che nella serata di martedì 30 giugno gli agenti hanno notato un uomo, noto assuntore di stupefacenti, aggirarsi con fare circospetto in stazione. Lo hanno seguito in via Cairoli e in via Nino Bixio finchè non l’hanno visto fermarsi a confabulare con un ragazzo di origine africana. Tra i due c’è stato un veloce scambio di mano e gli agenti hanno capito che era avvenuta un qualche tipo di transazione. Così hanno prima seguito l’italiano che stava tornando in stazione, constatando che aveva appena comprato un grammo di cocaina e poi hanno arrestato lo spacciatore che in tasca aveva 195 euro, denaro sequestrato perché frutto di attività illecita.

I controlli

È solo l’ultimo di una serie di arresti che nell’ultimo periodo hanno caratterizzato gli interventi della polizia. Sabato 27 giugno è stato arrestato un 21enne che spacciava in zona Santa Rita e la stessa sorte è capitata a un nigeriano il giorno prima pizzicato in via Maroncelli. Tutte operazioni che rientrano in un quadro di contrasto allo spaccio da strada.