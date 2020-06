Spacciavano cocaina in zona aeroporto: doppio arresto

Controllati. E ammanettati: i carabinieri di Mestrino hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso S.H., 42enne di origini tunisine, e F.L., 55enne residente a Mestrino.

I fatti

È successo nella tarda serata di sabato 6 giugno in via Santi Fabiano e Sebastiano a Padova: i due erano a bordo di una Toyota Yaris con targa lituana quando sono stati controllati dai militari dell'Arma, i quali hanno rinvenuto 26 grammi di cocaina già divisi in 36 diversi involucri nonché 335 euro e tre telefoni cellulari utilizzati per l’attività di spaccio. Il 42enne nordafricano è stato anche denunciato per ricettazione perché all'interno del suo garage è stata trovata una bicicletta elettrica marca "Lombardo" con etichetta di registrazione del Comune di Padova e la serratura manomessa. I due uomini si trovano ora rinchiusi nel carcere di Padova.