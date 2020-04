Intercettato fuori comune con la droga addosso: oltre alla multa scatta l'arresto

É uscito dal comune di residenza raggiungendo il capoluogo, con tutta probabilità per smerciare dello stupefacente vista la quantità di hashish che portava con sè.

L'arresto

É finito in arresto con l'accusa di detenzione a fini di spaccio F.E., 46enne residente a Mestrino. L'uomo è stato fermato poco dopo le 21 di giovedì lungo via Viotti nel quartiere Arcella da una pattuglia della Squadra volante. Ai poliziotti che gli hanno chiesto conto del motivo per cui si trovasse a chilometri da casa, ha dovuto consegnare il poco meno di 27 grammi di hashish che aveva addosso e che sono finiti sotto sequestro comportando l'arresto del padovano. Al provvedimento si è poi sommata la sanzione amministrativa per non aver ottemperato alle norme ministeriali uscendo dal proprio comune senza alcun giustificato motivo.