I movimenti sospetti incastrano il pusher: bloccato con la droga dopo l'inseguimento

Gli strani movimenti dell'uomo hanno destato più di un sospetto, poi confermato dal ritrovamento di diverse dosi di droga da parte della polizia che lo ha arrestato.

Gli avvistamenti

Il 38enne marocchino Yasine Khattabi è stato avvistato nel pomeriggio di giovedì nella zona di Mortise, mentre si aggirava nei pressi di un bar. Notato dai passanti che lo hanno segnalato alla centrale operativa della questura, è stato tenuto sotto controllo fino a sera. Gli agenti delle volanti sono riusciti a intercettarlo in via Astorre Lanari: il nordafricano, alla vista della pattuglia, ha tentato di scappare ma è stato bloccato poco lontano.

Le accuse

Perquisendolo sono stati recuperati poco meno di 7 grammi di stupefacente, 4,15 di cocaina e 2,30 di hashish suddivisi in dosi pronte per la vendita. Portato in questura e identificato, si è scoperto essere irregolare in Italia, gravato da diversi precedenti inerenti al mondo dello spaccio e anche da un ordine di espulsione, emesso dal questore di Trento e mai eseguito perché il marocchino aveva fatto perdere le proprie tracce. All'accusa di detenzione ai fini di spaccio che lo ha fatto arrestare si è quindi aggiunta anche una denuncia. Trattenuto fino all'indomani, venerdì mattina è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida del fermo con rito direttissimo.