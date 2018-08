39enne arrestato durante un controllo: aveva quasi 50 grammi di droga e un coltello da sub di circa 30 centimetri

L'agitazione durante il controllo gli è costata molto cara: L.R., 39enne originario di Cagliari ma residente a Mirano è stato arrestato dalla polizia al casello di Padova Sud per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di oggetti atti a offendere.

I fatti

Le manette sono scattate nel corso dei controlli straordinari organizzati nella serata di venerdì dalla polizia (insieme al reparto prevenzione crimini e ai cinofili) sia in centro città che ai caselli autostradali. Tra cui quello di Padova Sud, teatro della vicenda: intorno alle ore 22 una volante ha fermato una Ford scura proveniente dall'autostrada A13 per un controllo. Agli agenti sono bastati pochi attimi per capire che qualcosa non andava: l'uomo alla guida è apparso subito nervoso, sudava copiosamente ed era rosso in volto. Dopo una rapida analisi i poliziotti hanno scoperto il motivo di tale tensione: il 39enne, infatti, aveva una protuberanza in uno dei due calzini indossati. E la perquisizione ha portato i frutti sperati: l'uomo aveva avvolto con dello scotch un involucro contenente 45.70 grammi di droga, procurata nella riviera adriatica e destinata con ogni probabilità alla vendita nei locali padovani. Le sorprese, però, non sono finite: gli agenti hanno rinvenuto sotto al bagagliaio un coltello da sub di 27 centimetri (di cui 14.5 centimetri di lama). Il cagliaritano residente nel Veneziano - incensurato - è stato dunque arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di oggetti atti a offendere.