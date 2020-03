Ventenne intercettato al parco del paese: la scorta di stupefacente gli costa i domiciliari

Quanto fosse ampio il suo giro di spaccio, da quanto lo portasse avanti e quanti fossero i suoi clienti è ancora in fase di accertamento. Hashish e marijuana sono però costati il fermo e gli arresti domiciliari a un giovane di Mestrino.

Il controllo

Il ragazzo, B.J. prossimo al compimento dei 21 anni, è incappato in un controllo dei carabinieri martedì pomeriggio. Alle 16 lo hanno intercettato all'interno di un'area verde lungo via Adamello alle porte del paese e, oltre a richiedergli i documenti, gli hanno fatto vuotare le tasche. Il ragazzo ha quindi dovuto consegnare 50 grammi di hashish e 7 di marijuana che aveva addosso e sono stati sequestrati.

L'arresto

Vista l'ingente quantità incompatibile con l'uso personale, è stata immediatamente informata l'autorità giudiziaria che ha disposto una perquisizione dell'abitazione del giovane. In casa sono state raccolte ulteriori prove sotto forma di altri 1,5 grammi di marijuana, 265 euro in contanti ritenuti proventi dello spaccio e un bilancino di precisione. Mentre il materiale veniva sequestrato B.J. è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio e assicurato ai domiciliari dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.