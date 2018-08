Quando una 'vecchia conoscenza' commette gli stessi errori: 39enne arrestato per spaccio

Il lupo perde il pelo ma non il vizio: arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio M.H., straniero 39enne già noto alle forze dell'ordine per reati simili.

I fatti

La "vecchia conoscenza" è stata pizzicata dalla squadra mobile mentre stava uscendo dalla propria abitazione a Padova, in via dei Colli: messo alle strette dagli agenti ha tentennato, atteggiamento che hanno portato le forze dell'ordine a perquisire la casa. Facendo bingo: i poliziotti hanno rinvenuto 5 involucri conteneti 4 grammi di eroina e 9 involucri contenenti 4.39 grammi di cocaina oltre a un bilancino di precisione. Ed è scattato l'arresto.