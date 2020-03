A zonzo per la Bassa in piena notte e con l'eroina in tasca: 34enne in manette

Non solo era in giro senza alcun comprovato permesso. Ma nascondeva anche una "sorpresa": i carabinieri del Norm di Este hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio L.F., 34enne residente nel territorio Comunale.

I fatti

È successo nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo: sono circa le 4 quando i militari dell'Arma fermano a Monselice una Fiat 500 guidata da una 39enne di Este con al suo fianco la compaesana. I carabinieri le denunciano per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, e quando perquisiscono la 34enne capiscono che per lei i guai non sono affatto finiti in quanto la trovano in possesso di 14 grammi di eroina, poi sequestrata.