Un involucro sospetto con sorpresa "stupefacente": manette per un 26enne

Ha provato a nascondere l'involucro. Perché la "sorpresa" al suo interno non è propriamente legale: i carabinieri del Norm di Abano Terme hanno arrestato per spaccio K.O., 26enne nigeriano senza fissa dimora e pregiudicato.

I fatti

È successo nella serata di venerdì 23 agosto a Monselice, in via Squero: durante un servizio per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti i militari dell'Arma hanno fermato l'extracomunitario trovandolo in possesso di un involucro di cellophane contenente 14 grammi di marijuana e un ovulo con 11 grammi di eroina oltre a 160 euro incassati da una precedente cessione di droga. Processato per direttissima ha patteggiato 6 mesi e 15 giorni più 2mila euro di multa.