Spaccia in pieno centro nonostante i provvedimenti restrittivi: in manette un trentenne

Altro che "comprovate esigenze lavorative": i carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato in flagranza di reato J.O.O., 30enne di origini nigeriane senza fissa dimora, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti

È successo nel pomeriggio di venerdì 27 marzo in via Altinate a Padova, in pieno centro storico: i militari dell'Arma stavano svolgendo un servizio di perlustrazione del territorio quando hanno notato e fermato l'uomo. La successiva perquisizione personale ha portato al ritrovamento di mezzo grammo di eroina e di un flacone da 20 millilitri di metadone, e per il trentenne sono scattate le manette.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.