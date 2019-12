Presidio antidegrado a San Carlo: a sedici anni bloccato con l'eroina in galleria

La lotta allo spaccio di droga all'Arcella prosegue sul campo e vede i carabinieri di Padova impegnati in prima linea in quello che è il territorio di caccia di frotte di pusher. Il traffico di stupefacenti però non si placa e continua a coinvolgere anche i minorenni.

L'arresto

Ne è riprova l'arresto concluso martedì pomeriggio all'interno del centro commerciale Galleria San Carlo, dove da un paio di settimane ogni giorno presidia la stazione mobile dei carabinieri. Nel corridoio è stato intercettato un giovanissimo nordafricano che alla vista delle divise ha tentato la fuga. Bloccato, gli sono state trovate addosso quattordici dosi di quella che si è poi rivelata essere eroina, per un totale di dodici grammi. Dopo averlo arrestato per detenzione a fini di spaccio, lo hanno trasferito in caserma e identificato in un 16enne tunisino, irregolare e già noto per precedenti analoghi. Il suo destino dipenderà ora dalla decisione del tribunale dei minori.

Il presidio

Quella dei giovanissimi impiegati per smerciare in strada la droga è una pratica che si sta pericolosamente diffondendo tra i narcotrafficanti, specie di origine nordafricana. Molte volte vengono assoldati ragazzini con meno di 14 anni, che in caso di controllo non sono perseguibili per legge. Per stroncare questa e altre pratiche di spaccio, da inizio dicembre i militari sono impegnati quotidianamente nel presidio della zona San Carlo, con la stazione mobile e tre carabinieri che resteranno in loco almeno fino al termine del periodo natalizio.