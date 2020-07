Continua a spacciare da casa come se niente fosse: 22enne dagli arresti domiciliari al carcere

I domiciliari non lo hanno evidentemente dissuaso dall’attività di spaccio: beccato dai carabinieri della locale stazione, è stato portato in carcere.

l fatti

D.M., 22enne di Monselice, ha continuato a spacciare droga nonostante fosse bloccato a casa agli arresti domiciliari. I carabinieri, notando movimenti sospetti, hanno indagato più a fondo e intuendo cosa stava accadendo hanno perquisito l’abitazione del ragazzo: in una buca nel cortile erano nascosti 20 grammi di eroina e in camera da letto c’erano materiale per il confezionamento e la pesatura delle sostanze.

Il carcere

Dato che l’attività criminale del 22enne non si era fermata con la misura dei domiciliari, l’autorità giudiziaria ha deciso che il ragazzo venisse condotto in carcere a Padova, dove non potrà più continuare a spacciare.