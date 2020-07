Spaccia eroina davanti a un parco pubblico: arrestato dalla polizia

Nella mattinata di venerdì 3 luglio la Polizia, nel corso dei servizi di contrasto allo spaccio di droga in ambito cittadino, ha tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione e vendita di sostanza stupefacente F.I, 31enne di origine nigeriana irregolare e con precedenti specifici in materia di stupefacenti.

I fatti

Intorno alle ore 09.30 un equipaggio della squadra mobile, addetto al contrasto al crimine diffuso, ha notato in zona Sacra Famiglia nei pressi del parco pubblico “Ulivi di Gerusalemme” un cittadino italiano (già noto quale assuntore di sostanze stupefacenti) fermo in Via Siracusa, in chiaro atteggiamento di attesa. Durata poco: dopo qualche minuto, infatti, l’uomo è stato avvicinato da un ragazzo di colore, col quale ha effettuato un veloce scambio. I poliziotti hanno quindi bloccato entrambi i soggetti, trovando l’acquirente in possesso di un involucro in nylon di colore giallo con all’interno mezzo grammo di eroina e lo spacciatore con 30 euro, provento della droga ceduta. L’attività è proseguita con la perquisizione dell’abitazione dell’arrestato, all’interno della quale sono stati recuperati altri 2 grammi di eroina suddivisi in quattro dosi pronte per essere cedute, confezionate in modo identico a quella rinvenuta in precedenza addosso all’acquirente. Il 31enne è stato trattenuto nella camere di sicurezza della Questura in attesa della convalida e del giudizio direttissimo.