Prova a farla franca gettando 60 grammi di eroina durante la fuga in bici: inseguito e arrestato

Prima ha cercato di non "dare nell'occhio". Poi ha tentato la fuga. E quindi è stato preso: gli agenti delle pattuglie della sezione Volanti della Questura di Padova hanno arrestato in flagranza di reato M.K., 30enne di origini marocchine pregiudicato e senza documenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I fatti

È successo nel pomeriggio di lunedì 6 luglio a Padova: i poliziotti erano impegnati nei quotidiani servizi di controllo del territorio in ambito cittadino quando, transitando nella zona adiacente al supermercato Prix di via Avanzo (oggetto di esposti da parte di residenti per sospetta presenza di persone pregiudicate), una pattuglia ha notato il nordafricano in sella alla bicicletta che, alla vista della polizia, ha repentinamente cambiato direzione al fine di eludere il controllo. Inseguito e bloccato, l’uomo ha lasciato cadere per terra un grosso involucro contenente circa 60 grammi di eroina, prontamente recuperato dagli operatori i quali, perquisendo l'uomo, hanno poi trovato 395 euro - suddivisi in banconote accartocciate di diverso taglio - nelle tasche dei pantaloncini corti da lui indossati.