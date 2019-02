Uno in carcere, l’altro ai domiciliari: arrestato due spacciatori di eroina nella Bassa

Un’azione congiunta dei carabinieri di Agna coi militari delle stazioni di Ponte San Nicolò e Tribano ha portato all’arresto in flagranza di reato di due giovani.

I fatti

Si tratta di R.R., 21enne di Rovigo, e di D.M., 20enne con precedenti penali residente a San Pietro Viminario. Ed è proprio nel paese della Bassa Padovana che i due sono finiti in manette: la perquisizione personale e domiciliare operata dai militari dell’Arma ha portato al rinvenimento di 72 grammi di eroina (già suddivisa in dieci dosi), due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga. Il padovano è stato portato in carcere a Rovigo, mentre il 21enne si trova ora agli arresti domiciliari.