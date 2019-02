Lo spaccio torna all'Arena: i giardini sono di nuovo zona dei giovanissimi pusher

Il fiorente traffico di droga gestito da un manipolo di pusher vecchi e nuovi sembra essere definitivamente tornato a una delle sue sedi storiche. Dopo la bonifica e il trasloco forzato sulle rive del Piovego per svolgere le attività illecite al riparo da troppi occhi indiscreti, i giardini dell'Arena sono di nuovo terra fertile per lo spaccio.

Pusher in manette

Lo dimostra la nuova operazione messa in campo ieri dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Padova, impegnati in serata in una serie di verifiche mirate. Verifiche che hanno dato i loro frutti, portando all'arresto di Mohamed Harrath, spacciatore tunisino diciannovenne sorpreso nel parco con addosso dieci dosi di eroina da un grammo ciascuna. Una quantità e un formato che hanno dissipato ogni dubbio circa la sua attività di sostentamento, facendolo ammanettare per detenzione a fini di spaccio. Condotto in caserma, dopo una notte nelle camere di sicurezza giovedì mattina è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida del fermo.

Denuncia di coppia

Sono stati invece denunciati altri due giovani nordafricani notati dai militari mentre contrattavano con un giovane acquirente riuscendo poi a vendergli una dose da un grammo di hashish. Il tunisino K.B.F.W., 21 anni, e il diciannovenne marocchino S.O., entrambi irregolari, sono stati perquisiti e denunciati. Il più giovane aveva con sé anche altri due grammi di hashish, sequestrati insieme alla dose appena venduta a un coetaneo romeno fermato e segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacente.

Perquisizione decisiva

Una denuncia ha colpito anche un trentenne di Abano, fermato ieri pomeriggio nella zona dell'Euganeo mentre a bordo della sua Fiat percorreva via Po. Trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina e di 1,5 grammi di hashish, la successiva perquisizione del suo appartamento ha permesso di recuperare anche 5,5 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Tutto materiale che ha portato gli inquirenti a sospettare che il giovane acquisti e rivenda la droga, facendogli rimediare una denuncia per detenzione a fini di spaccio.