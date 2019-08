Colto in flagrante mentre vende 10 grammi di hashish a un teenager: arrestato 18enne

Lo hanno già rimesso in libertà. Ma non avra più "jolly" a disposizione: A.Z., 18enne padovano incensurato, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle per spaccio.

I fatti

È successo a Padova, presso i giardini pubblici di via Annibale Testa: i militari dell'Arma hanno colto in flagrante il giovane mentre cedeva 10.5 grammi di hashish a un 19enne, anch'esso padovano e segnalato in Prefettura quale assuntore abituale di sostanze stupefacenti. Nelle tasche del giovane spacciatore i carabinieri hanno trovato anche 70 euro.