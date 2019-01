Spacciatore 18enne denunciato dalla madre: la cameretta era un magazzino per la droga

Appena maggiorenne e già un pusher navigato, con una scorta di droga e contanti nascosti nella cameretta. A farlo finire in manette è stata la sua stessa madre.

La lite violenta

La convivenza nella loro casa di Loreggia era ormai difficile da tempo. Lui, 18enne, alla ricerca di un lavoro onesto preferiva il traffico di droga, meno impegnativo e ben più redditizio. Un commercio che non è passato inosservato agli occhi della madre, ormai esasperata. L'ennesima discussione, a cavallo di Capodanno, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso portando all'arresto del ragazzo. La mamma lo affronta, gli dice che è ora che si trovi un'occupazione e inizi a provvedere a sé stesso. La reazione dell'adolescente è violenta e nasce un litigio furibondo. Lei giura che se non comincerà a rigare dritto getterà via tutta la droga che nasconde in casa. A quel punto il ragazzo è accecato dalla rabbia: urla, minacce, per poco i due non arrivano alle mani. La donna è spaventata e scappa in strada, dove chiama i carabinieri in lacrime.

Il covo in cameretta

La pattuglia arrivata in pochi minuti da Piombino Dese li calma entrambi, rincuora la madre e tiene a distanza il figlio. Raccolta la testimonianza della donna scatta la perquisizione dell'abitazione. Nella camera del 18enne al posto dei divertimenti da ragazzini c'è un vero e proprio magazzino di stoccaggio di stupefacenti. Settantadue grammi totali: 40,5 di cocaina divisa in tre buste, 25 di hashish, 7 di marijuana. Un vasto assortimento, completato da bilancini di precisione, materiale per imballare e confezionare le dosi e ben 2.200 euro in contanti. Prove schiaccianti che hanno dimostrato come il ragazzo non fosse un semplice consumatore occasionale ma un vero e proprio spacciatore.

L'arresto convalidato

Sequestrato tutto il materiale A.R., fino a ieri incensurato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Mercoledì mattina è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida con rito direttissimo, che ha confermato la misura detentiva e imposto il divieto di dimora nel comune di Loreggia. Le indagini proseguono ora per capire l'entità del giro di spaccio del ragazzo e identificare tanto i suoi clienti quanto i fornitori.